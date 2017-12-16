Следствие выясняет обстоятельства аварии под Иркутском, унесшей жизни учителя и ученика

Иркутск, 16 декабря. Правоохранительные органы России начали проверку по факту аварии в Иркутской области, в которой погибли сельский учитель и школьник.

Трагедия произошла в субботу утром на трассе Братск-Тулун. 59-летний учитель физкультуры одной из школ села Бурхун Тулунского района на личном автомобиле вез на районные соревнования трех учеников в возрасте 13-ти, 16-ти и 17-ти лет. На 11-м километре трассы машина врезалась в грузовик.

В результате ДТП мужчина погиб на месте, а дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии на операционном столе скончался 16-летний подросток.