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Следствие выясняет обстоятельства аварии под Иркутском, унесшей жизни учителя и ученика
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    Следствие выясняет обстоятельства аварии под Иркутском, унесшей жизни учителя и ученика

    14:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  16 Декабря 2017
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    Следствие выясняет обстоятельства аварии под Иркутском, унесшей жизни учителя и ученика

    Иркутск, 16 декабря. Правоохранительные органы России начали проверку по факту аварии в Иркутской области, в которой погибли сельский учитель и школьник.

    Трагедия произошла в субботу утром на трассе Братск-Тулун. 59-летний учитель физкультуры одной из школ села Бурхун Тулунского района на личном автомобиле вез на районные соревнования трех учеников в возрасте 13-ти, 16-ти и 17-ти лет. На 11-м километре трассы машина врезалась в грузовик.

    В результате ДТП мужчина погиб на месте, а дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии на операционном столе скончался 16-летний подросток.

    «В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин трагедии. Следователям предстоит выяснить, почему администрация школы допустила перевозку детей на личном автотранспорте учителя», — сообщает Управление СК РФ по Иркутской области.

    Автор: Геннадий Плющев
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