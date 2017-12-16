Ракка: в результате взрыва мины ИГИЛ пострадали курды SDF

Ракка, 16 декабря. В сирийской провинции Ракка в результате взрыва мины пострадали бойцы «Сирийских демократических сил».

Сирийские источники сообщили, что в Ракке сдетонировало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел около одной их местных больниц. По данным источника серьезные ранения получили несколько бойцов оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Отмечается, что в данный момент курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) ведут разминирование населенных пунктов, освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Курды сообщают, что в Ракке взрывы происходят практически ежедневно, так как местные жители стремятся вернуться домой и пытаются разминировать «закладки» боевиков без содействия профессиональных военных инженеров. Также отмечается, что горожане самостоятельно пытаются разбирать завалы на улицах, что приводит к потерям среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.