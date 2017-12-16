Сирия, 16 декабря. Продолжаются столкновения между «Ан-Нусрой»*** и ИГИЛ1 к югу от Дамаска. Двое курдских бойцов были казнены террористами ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Турецкие военные обучили полицейские отряды ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на севере провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции ИГ в квартале Ат-Тадамун на юге Дамаска; нанесли ответные удары по опорным пунктам «Нусры» в районе Восточной Гуты Дамаска.

«Исламское государство»1: продолжило столкновения с «Ан-Нусрой» к югу от Дамаска; казнило двух курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре; напало на КПП «Хашд Аш-Шааби» близ сирийско-иракской границы.

Сирийская свободная армия (ССА): создала комиссию по безопасности в городе Нава в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА к югу от Даръа.

Курды: захватили населенный пункт Аль-Хардуб на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (popstraw) передает, что после того, как боевики «Исламского государства», базирующиеся в районе лагеря Аль-Ярмук, задержали радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1, отряды «Тахрир Аш-Шам» пошли в атаку против ИГИЛовцев недалеко от деревни Ялда южнее Дамаска. Однако террористы ИГИЛ отразили нападение «Ан-Нусры». Кроме того, в результате столкновений как минимум один из исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 был ликвидирован.

Также в данном районе продолжаются перестрелки между силами ИГИЛ и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По информации Сирийского наблюдательного пункта за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерия САР открыла огонь по укреплениям ИГИЛовцев на окраине квартала Ат-Тадамун. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось.

Тем временем на северо-востоке Дамаска возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и радикалами союзных группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (syrianpc), в ответ на недавние обстрелы со стороны радикалов силы САР нанесли удары по опорным пунктам антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Хараста, а также в квартале Айн-Тарма.

Провинция Алеппо

Турецкий телеканал TRT сообщает о том, что на севере провинции Алеппо при помощи Турции были созданы специальные отряды «Сирийской свободной полиции». 128 боевиков Сирийской свободной армии (ССА), в том числе 4 женщины, прошли курс обучения у турецких военных специалистов. Подготовка длилась в течение месяца. Предполагается, что Анкара намеревается использовать новообразованное формирование для того, чтобы занять территории, подконтрольные курдам. Напомним, Турция считает, что связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) Отряды народной самообороны (YPG) могут представлять угрозу для национальной безопасности Турецкой Республики.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того как террористическая группировка «Исламское государство» была полностью уничтожена сирийскими войсками и их союзниками, выступающими при поддержке ВКС РФ, часть боевиков ИГИЛ бежала на восток в районы, захваченные курдскими отрядами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (popstraw), небольшой отряд террористов ИГ, дислоцирующийся к югу от города Аль-Ашари в районе населенного пункта Гариба, казнил двух бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).

В качестве ответных действий Сирийская демократическая армия**** (SDF) пошла в атаку на позиции ИГИЛовцев в населенном пункте Аль-Хардуб. После недолгих столкновений террористы ИГ начали отступать в сторону сирийско-иракской границы. Об этом сообщает новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Даръа

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых дислоцируются в городе Нава на юго-западе провинции, создали комиссию по безопасности. Известно, что причиной этому стали участившиеся нападения террористов связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сообщает новостной портал Al Manar News.

Южнее административного центра провинции возобновились взаимные обстрелы между силами САР и радикалами «Джебхат Ан-Нусры». По данным Twitter-канала (Alsaferalhor), стороны ведут огонь недалеко от деревни Айб. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хама

Оппозиционное агентство новостей Masar Press Net сообщает о том, что опорные пункты антиправительственной организации «Джебхат Фатх Аш-Шам» вблизи города Аль-Латамина подверглись обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА). Правительственные источники, однако, не подтверждают данные сведения. Напомним, основные столкновения в настоящий момент происходят северо-восточнее Хамы у границы с соседней провинцией Идлиб. Значительную поддержку силам САР в данном районе оказывают российские ВКС. Военный источник в сети Twitter (l6R2VuvBTx14PAM) сообщает о том, что самолеты ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям исламистов недалеко от деревни Каср Бин Вардан. О нанесенном «Ан-Нусре» уроне пока не сообщалось.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что небольшая группа боевиков «Исламского государства» попыталась атаковать пограничный КПП ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» на западе Ирака. Нападение было успешно отражено. Напомним, премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении от ИГИЛ территорий Ирака, тем не менее небольшие очаги сопротивления ИГ все еще сохраняются. Кроме того, как сообщалось ранее, в иракских провинциях также действует множество «спящих ячеек» группировки. По этой причине вооруженные силы Ирака сообщили о начале новой военной операции по зачистке от ИГИЛ пограничных районов между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)