Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
Новости Сирии
Сирия новости 16 декабря 16.30: ИГ казнило двух курдов в Дейр-эз-Зоре, Турция обучает боевиков в Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 16 декабря 16.30: ИГ казнило двух курдов в Дейр-эз-Зоре, Турция обучает боевиков в Алеппо

    16:30  16 Декабря 2017
    30

    Турция обучает боевиков в Алеппо

    Сирия, 16 декабря. Продолжаются столкновения между «Ан-Нусрой»*** и ИГИЛ1 к югу от Дамаска. Двое курдских бойцов были казнены террористами ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Турецкие военные обучили полицейские отряды ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА на севере провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции ИГ в квартале Ат-Тадамун на юге Дамаска; нанесли ответные удары по опорным пунктам «Нусры» в районе Восточной Гуты Дамаска.

    «Исламское государство»1: продолжило столкновения с «Ан-Нусрой» к югу от Дамаска; казнило двух курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре; напало на КПП «Хашд Аш-Шааби» близ сирийско-иракской границы.

    Сирийская свободная армия (ССА): создала комиссию по безопасности в городе Нава в Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА к югу от Даръа.

    Курды: захватили населенный пункт Аль-Хардуб на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (popstraw) передает, что после того, как боевики «Исламского государства», базирующиеся в районе лагеря Аль-Ярмук, задержали радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1, отряды «Тахрир Аш-Шам» пошли в атаку против ИГИЛовцев недалеко от деревни Ялда южнее Дамаска. Однако террористы ИГИЛ отразили нападение «Ан-Нусры». Кроме того, в результате столкновений как минимум один из исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 был ликвидирован.

    Также в данном районе продолжаются перестрелки между силами ИГИЛ и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По информации Сирийского наблюдательного пункта за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерия САР открыла огонь по укреплениям ИГИЛовцев на окраине квартала Ат-Тадамун. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось.

    Тем временем на северо-востоке Дамаска возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и радикалами союзных группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (syrianpc), в ответ на недавние обстрелы со стороны радикалов силы САР нанесли удары по опорным пунктам антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Хараста, а также в квартале Айн-Тарма.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкий телеканал TRT сообщает о том, что на севере провинции Алеппо при помощи Турции были созданы специальные отряды «Сирийской свободной полиции». 128 боевиков Сирийской свободной армии (ССА), в том числе 4 женщины, прошли курс обучения у турецких военных специалистов. Подготовка длилась в течение месяца. Предполагается, что Анкара намеревается использовать новообразованное формирование для того, чтобы занять территории, подконтрольные курдам. Напомним, Турция считает, что связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) Отряды народной самообороны (YPG) могут представлять угрозу для национальной безопасности Турецкой Республики.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    После того как террористическая группировка «Исламское государство» была полностью уничтожена сирийскими войсками и их союзниками, выступающими при поддержке ВКС РФ, часть боевиков ИГИЛ бежала на восток в районы, захваченные курдскими отрядами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (popstraw), небольшой отряд террористов ИГ, дислоцирующийся к югу от города Аль-Ашари в районе населенного пункта Гариба, казнил двух бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).  

    В качестве ответных действий Сирийская демократическая армия**** (SDF) пошла в атаку на позиции ИГИЛовцев в населенном пункте Аль-Хардуб. После недолгих столкновений террористы ИГ начали отступать в сторону сирийско-иракской границы. Об этом сообщает новостное агентство Al Masdar News.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых дислоцируются в городе Нава на юго-западе провинции, создали комиссию по безопасности. Известно, что причиной этому стали участившиеся нападения террористов связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сообщает новостной портал Al Manar News.

    Южнее административного центра провинции возобновились взаимные обстрелы между силами САР и радикалами «Джебхат Ан-Нусры». По данным Twitter-канала (Alsaferalhor), стороны ведут огонь недалеко от деревни Айб. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Оппозиционное агентство новостей Masar Press Net сообщает о том, что опорные пункты антиправительственной организации «Джебхат Фатх Аш-Шам» вблизи города Аль-Латамина подверглись обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА). Правительственные источники, однако, не подтверждают данные сведения. Напомним, основные столкновения в настоящий момент происходят северо-восточнее Хамы у границы с соседней провинцией Идлиб. Значительную поддержку силам САР в данном районе оказывают российские ВКС. Военный источник в сети Twitter (l6R2VuvBTx14PAM) сообщает о том, что самолеты ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям исламистов недалеко от деревни Каср Бин Вардан. О нанесенном «Ан-Нусре» уроне пока не сообщалось.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Агентство новостей Al Sumaria News сообщает о том, что небольшая группа боевиков «Исламского государства» попыталась атаковать пограничный КПП ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» на западе Ирака. Нападение было успешно отражено. Напомним, премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении от ИГИЛ территорий Ирака, тем не менее небольшие очаги сопротивления ИГ все еще сохраняются. Кроме того, как сообщалось ранее, в иракских провинциях также действует множество «спящих ячеек» группировки. По этой причине вооруженные силы Ирака сообщили о начале новой военной операции по зачистке от ИГИЛ пограничных районов между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #новости сирии #даръа #сса #хомс #амаск
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 16 декабря 12.30: курды под огнем снайперов ИГ в Дейр-эз-Зоре, ВКС РФ ударили по «Нусре» в Идлибе
    Сирия новости 16 декабря 07.00: Турция продолжает бои с курдами в Алеппо; вооруженные группировки боевиков объединяются в новую коалицию
    Сирия итоги за сутки на 16 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе исламисты объединяются против САА
    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть