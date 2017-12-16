Сирия: Шойгу поблагодарил военных, обеспечивающих безопасность Путина в САР

Москва, 16 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивали безопасность во время посещения президента России Владимира Путина авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности посещения Верховным Главнокомандующим ВС РФ российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии», — говорится в сообщении.

В частности, поощрение получили офицеры ВС и военной полиции, пилоты ВКС, сопровождавшие самолет президента при взлете и посадке, личный состав расчетов ПВО, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также экипажи отдельных кораблей ВМФ России. Кроме того, по распоряжению Путина поощрены бойцы спецназа и военные из подразделений морской пехоты.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ посетил авиабазу «Хмеймим», где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.