В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

Вашингтон, 16 декабря. Специализирующийся на вопросах военной доктрины профессор США Роберт Фарли перечислил регионы, в которых может начаться Третья мировая война в 2018 году.

По мнению Фарли, есть несколько регионов, в которых в следующем году может начаться Третья мировая война. По его мнению, одним из них является Корейским полуостров, в котором сохраняется напряженность из-за конфликта между КНДР и США. Эксперт отметил, что эта война также затянет Японию и Китай.

Кроме того, опасность Третьей мировой войны висит над Тайванем, Украиной, Турцией и Персидским заливом. Также Фарли советует не упускать из виду конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном.