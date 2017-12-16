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В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война
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    В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

    14:08  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  16 Декабря 2017
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    В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

    Вашингтон, 16 декабря. Специализирующийся на вопросах военной доктрины профессор США Роберт Фарли перечислил регионы, в которых может начаться Третья мировая война в 2018 году.

    По мнению Фарли, есть несколько регионов, в которых в следующем году может начаться Третья мировая война. По его мнению, одним из них является Корейским полуостров, в котором сохраняется напряженность из-за конфликта между КНДР и США. Эксперт отметил, что эта война также затянет Японию и Китай.

    В США назвали регионы, где может начаться Третья мировая война

    Кроме того, опасность Третьей мировой войны висит над Тайванем, Украиной, Турцией и Персидским заливом. Также Фарли советует не упускать из виду конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #эксперт #регионы #конфликт #третья мировая война
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