Сирия под ударом боевиков на амфетамине: ФАН сообщает о перехвате груза с наркотиками для «Нусры» в Хомсе

Силы безопасности Сирии перехватили несколько автомобилей, перевозивших большое количество наркосодержащих препаратов и конопли для контрабанды, в провинции Хомс. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР, которому, кроме того, удалось снять на фото груз, изъятый у радикалов.

Боевики двигались в сторону соседней провинции Хама, в северной части которой базируются отряды антиправительственных группировок, в том числе террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ). Как передает наш репортер, груз предназначался именно для них.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) завершает подготовку к началу широкомасштабной освободительной операции по освобождению Идлиба. Северная Хама как раз станет плацдармом для наступления. Этой ночью ВКС РФ нанесли серию авиаударов по обороне «Джебхат Фатх аш-Шам»1, а подразделения САА провели атаки позиций исламистов, о чем ФАН писало ранее. Таким образом, боевики готовятся дать отпор, рассчитывая удержать ключевой регион и окраины соседних провинций Алеппо и Хама. Для этого к линии фронта перебрасываются все новые и новые партии вооружений и отряды боевиков.

Контрабанда является одной из основных статей дохода террористов. Наряду с незаконным сбытом нефти, газа и других природных ресурсов, боевики также получали значительную прибыль от продажи наркотиков. Например, по данным Musavat, в 2015-м году «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) могло зарабатывать на этом до 36 миллионов долларов ежемесячно.

При этом, как отмечают местные жители и активисты, и сами террористы, несмотря на законы шариата, также нередко употребляют наркотические препараты. При этом зачастую полевые командиры намеренно подсаживают боевиков на стимулирующие средства.

Согласно информации нашего корреспондента, в составе изъятого груза было большое количество кептагона — мощного амфетамина, который в прессе уже прозвали «наркотиком джихада». Эти таблетки позволяют не чувствовать боли, долгое время не спать и поддерживать бдительность, а также сохранять высокий уровень боевого духа, поскольку при употреблении у принявшего наркотик создается ощущение собственной неуязвимости. Именно поэтому данное средство широко используется в рядах исламистских группировок.

Основным центром производства кептагона долгое время как раз и являлась провинция Хомс и, прежде всего, город Ар-Растан к северу от столицы региона, который по-прежнему находится в оккупации радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.