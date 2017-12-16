В Госдуме объяснили, как США используют МИД Украины против России

Постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя ответил на пассаж главы МИД Украины Павла Климкина в адрес России. По словам Небензи, Климкину стоило бы «освещать своим присутствием те заседания Совбеза, где изложение своих легенд о происходящем на Украине будет, по крайней мере, хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа». Ответ российского постпреда последовал на заявление украинского министра о том, что КНДР — «клиент» России.

Расшатывание Украиной ситуации происходит в преддверии Олимпиады в Южной Корее, уверен первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат от фракции ЛДПР подчеркнул, что Соединенным Штатам «нужен заводила драки», в качестве которого и выступил Климкин. Шерин объяснил, как США используют МИД Украины против России.

«Расшатывание ситуации происходит в преддверии Олимпиады в Южной Корее. США нужен заводила драки, тот, кто будет с Россией, имея надуманные причины, общаться по-хамски. С одной стороны США должны демонстрировать всему миру, что это цивилизованная страна, готовая со всеми общаться на равных и вступать в диалог, что она и делает с Россией в северокорейском вопросе, — комментирует для ФАН Александр Шерин. — С другой стороны есть находящаяся под США Украина, которая публично оскорбляет Россию и нагнетает ситуацию».

В ходе заседания Совбеза ООН глава украинского внешнеполитического ведомства объяснил, что затронул данную тему, поскольку Москва, как и Пхеньян, якобы вносит «опасный дисбаланс в систему международной безопасности» и ведет «военную агрессию» против Украины. Кроме того, Климкин обвинил РФ в нарушении всевозможных меморандумов и международных уставов.

Постпред РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя в свою очередь посоветовал главе МИД Украины «освещать своим присутствием те заседания, где изложение своих легенд о происходящем на Украине будет, по крайней мере, хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа». Он также подчеркнул, что не собирается вступать с Климкиным в бессмысленные дискуссии, и очень рад, что «присутствующие воочию убедятся в неуважении Киевом Совбеза и других стран-членов».

Собеседник ФАН Александр Шерин отметил, что украинской стороне стоило бы постесняться.

«На месте любого представителя власти Украины я бы постеснялся давать какие-то оценки или комментарии, потому что у них по крышам лазят политические бомжи в лице Михаила Саакашвили, а генпрокурор не может решить, вести его на допрос или посадить под домашний арест. Украине стоит заняться своими внутренними вопросами, а потом делать замечания или давать указания другим», — говорит первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности.

Он также подчеркнул, что и реагировать на поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына однозначно затруднительно, поскольку он любыми, пусть и не самыми лучшими средствами, пытается защитить свою страну.

«Нельзя однозначно трактовать те или иные действия Ким Чен Ына, но нужно понимать, что на его границе находятся система ПРО и 60 тысяч американских военных, которых США не хотят выводить из КНДР. Человек видит, как разрушают другие страны, чего вы от него хотите? Естественно, он будет демонстрировать всем, что он способен нанести удар, — считает Шерин. — У американцев есть соответствующие разведданные, и если бы они не были уверены в наличии у КНДР ядерного оружия, давно бы дерзнули повести себя так, как повели с Ливией или Сирией. Дональд Трамп не может включить с КНДР рейнджера или ковбоя. Теперь США пытаются руками Украины поставить Россию на место. Климкину должно быть стыдно открывать рот, когда у него на Украине полумайданная ситуация, а генпрокурор и президент ничего не могут сделать».

Также депутат ГД отметил, что недавно был в Египте с рабочим визитом, и «весь арабский мир признает, что Россия — это единственное государство, которое способно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке». А США, по его словам, там никто не воспринимает как страну, которая хоть что-то в этом мире контролирует.