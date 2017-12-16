Сирия сегодня: САА зачищает от остатков ИГИЛ западный берег Евфрата, «Тахрир аш-Шам» на грани поражения

Сирия, 16 декабря. Сирийские войска захватывают больше территорий вблизи Голанских высот; Правительственные силы пробивают оборону боевиков на юге Алеппо; САА наступает на разрозненные группировки ИГ1 на западном берегу Евфрата. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Тахрир аш-Шам» в Западной Гуте практически разгромлены

Экстремисты вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) находятся на грани поражения и закрыты в кармане Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно сообщениям военного источника, Сирийская арабская армия (САА) вернула контроль над высотой Тал Аль-Мунтар после короткой битвы с «Тахрир аш-Шам». Стратегическая высота расположена к юго-востоку от Мугр Аль-Мир, который является цитаделью боевиков вблизи оккупированных Голанских высот.

Продвижение военнослужащих армии Башара Асада в кармане Бейт-Джинн велось силами 42-й бригады 4-го дивизиона, полка «Хармун», Сил национальной обороны и 7-й бронетанковой дивизии. Сирийская армия теперь штурмует вершины Таль Зайят, Тал Захер Асвад и здание Наджара.

Отряды САА взяли под контроль высоты в Алеппо

Отряды САА и союзные силы сумели продвинуться в юго-восточную часть провинции Алеппо после тяжелых боев с экстремистами, длившихся в течение последних трех дней, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Города Расмус Аль-Сайяла и Абеда, а также все холмы, окружающие два стратегических населенных пункта, оказались под контролем САА. Атака была проведена 5-м штурмовым корпусом сирийской армии, Республиканской гвардией САА и союзными подразделениями, включая «Хезболлу».

В то время как все внимание было сосредоточено на ожесточенных столкновениях вокруг Рахаджана на юге провинции, решающие битвы продолжаются на плато Аль-Хос к западу от Ханассера. Если сирийские войска захватят эти прочные высоты, это обеспечит им контроль над тысячами километров в квадрате на обширных равнинах пустыни Аль-Бадия, разделяющих провинции Хама и Алеппо.

Кроме того, правительственные войска смогут обойти неприступную сеть обороны боевиков, созданную в качестве буфера от Идлиба, на севере Хамы, если они достигнут ценного перекрестка Тал-эль-Думан, расположенного на полпути между Ханассером и стратегическим военным аэропортом Абу-Духур.

Зачистка западного берега Евфрата

Сирийская армия совместно с союзниками из палестинского ополчения «Лива Аль-Кудс», бригадой «Лива Фатимиюн» и Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) проводит операцию против разрозненных отрядов «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вдоль западного берега реки Евфрат.

Опираясь на тяжелую артиллерию, сирийская армия и союзники начали наступление, атаковав позиции террористов вокруг города Рамади. Сирийская армия работает над тем, чтобы очистить оставшиеся районы, занятые террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.