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Политика
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Новороссия
Донбасс сегодня: СБУ пытается подставить командование АТО, тяжелая артиллерия бьет по ЛНР и ДНР
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    Донбасс сегодня: СБУ пытается подставить командование АТО, тяжелая артиллерия бьет по ЛНР и ДНР

    17:20  16 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  16 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: СБУ пытается подставить командование АТО, количество обстрелов ДНР и ЛНР снизилось

    Донбасс, 16 декабря. Тяжелая артиллерия бьет по ЛНР и ДНР, несмотря на снижение интенсивности огня. СБУ подставляет военное командование украинской армии в борьбе за руководство АТО. Поставки российского оружия снова «доказаны» украинской стороной. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    В Донецкой и Луганской народных республиках констатируют уменьшение количества обстрелов со стороны ВС Украины за минувшие сутки. При этом снижение интенсивности явно не будет долгосрочным ввиду стягивания военной техники и систем вооружения ВСУ к линии разграничения. Более того, минувшая неделя показала, что украинская армия и национальная гвардия, не обращают внимания на наличие минских соглашений и так называемого «школьного» перемирия.

    За минувшую неделю было зафиксировано рекордное с начала 2017 года количество разрушений объектов инфраструктуры и частного жилого сектора.

    В ДНР и ЛНР разрушены и частично повреждены более 100 объектов, среди которых детский сад, больница, газопроводы и жилые дома. Ранены семь мирных жителей. Погибли двое защитников ДНР, еще трое получили ранения.

    Всего же в минувшие сутки украинские военные нанесли удары по территории республик 31 раз, атаковав 15 городов и поселков, а также позиции ВС ДНР и ЛНР. Всего ВСУ выпустили по территориям республик более 600 артиллерийских снарядов, мин и гранат. При этом на луганском направлении ВСУ активно применяли дальнобойную артиллерию калибром 152 и 122 мм. Кроме того, по территории республик работали минометы 120 и 82 мм и другое вооружение.

    Тяжелая артиллерия бьет по ЛНР и ДНР, несмотря на снижение интенсивности огня

    СБУ «копает» под командование ВСУ

    Служба безопасности Украины готовит большой доклад для президента Петра Порошенко, в котором речь пойдет о реальном положении дел в украинской армии. Об этом сообщает донецкая разведка. В докладе особое место занимают факты хищений, коррупции, наркомании и алкоголизма.

    Но самый важный раздел посвящен так называемому «Гладосовскому котлу». Так военное руководство ДНР окрестило провальную операцию ВСУ по захвату поселков Травневое и Гладосово, которую провели киевские силовики, обнажив перед ВС ДНР свои позиции в виду географического расположения указанных поселков. Теперь в случае активизации боевых действий на горловском направлении подразделения украинской армии могут оказаться в очередном котле. 

    В указанном разделе СБУ также приводит реальные данные о потерях украинских силовиков во время проведения данной операции. Так, за три недели, с 22 ноября по 15 декабря, только 54 отдельная механизированная бригада ВСУ в этом районе потеряла 23 военных убитыми и 14 — ранеными. Отмечая это, украинская спецслужба, безусловно, рассчитывает на отказ руководства страны от реформирования штаба так называемой АТО и переподчинения его исключительно министерству обороны и президенту Украины, полагают в оборонном ведомстве ДНР.

    Сотрудники СБУ убивают украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО

    СБУ убивает украинских военнослужащих

    В оперативном командовании ДНР сообщили о том, что сотрудники СБУ убивают украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО. Речь идет о потерях в ранее озвученных поселках — Травневое и Гладосово. Большие цифры — это результат работы снайперских групп СБУ, которые убивали своих, стреляя в спины. Также в «братском огне» отметились подразделения 128 отдельной гвардейской горно-пехотной бригады ВСУ.

    «Страшные российские мины»

    Украинские СМИ обсуждают сообщение Службы безопасности Украины, в котором спецслужба намекает на новые доказательства «поставок российского вооружения» в Донбасс.

    Донбасс сегодня: СБУ пытается подставить командование АТО, количество обстрелов ДНР и ЛНР снизилось

    На официальном сайте СБУ была размещена информация «о выявлении в зоне АТО в районе Ясиноватой тайника с боеприпасами» якобы российского производства. Среди найденных предметов выделяют мины МОН-50, ОЗМ-72 и противопехотные мины ПМН-2. Пресс-служба СБУ ссылается на данные некой экспертизы, согласно заключению которой, данные мины якобы произведены в России. При этом само заключение общественности не предъявляется.

    Напомним украинским пропагандистам историю описанных боеприпасов. Согласно данным военных справочников, все указанные мины были разработаны в Советском Союзе начиная с 50-х по 70-е годы прошлого века. Самая старая разработка — это мина ПМН. В эти же годы боеприпасы были приняты на вооружение Советской армии. Ими укомплектовывались все военные части и склады всех союзных республик, включая Украинскую ССР.

    Но даже если предположить, что предъявленные СБУ мины сделали уже после распада СССР в России, это не исключает возможности их попадания в украинские военные части в рамках реализации военных контрактов между некогда дружественными государствами. И поэтому «находка» спецслужбы не является доказательством поставок российского оружия в Донбасс, на чем так неистово настаивают украинские СМИ.

    Донбасс сегодня: СБУ пытается подставить командование АТО, количество обстрелов ДНР и ЛНР снизилось

    Комиссия ВСУ расследует факт самообстрела минометчиков

    В зону ответственности Народной милиции ЛНР, а именно в подразделения 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыла специальная комиссия из управления связи штаба силовой операции. Как сообщили военные разведчики ЛНР, целью проверки стало разбирательство в связи с отсутствием связи с передовыми подразделениями, а также в звеньях рота-батальон-бригада.

    Причиной разбирательства стал инцидент, произошедший 12 декабря: командование 10 отдельной горно-штурмовой бригады потеряло управление, что привело к обстрелу бойцами 8 отдельного батальона окраин подконтрольной ВСУ Попасной из миномета калибром 120 мм.

    Комиссия ВСУ расследует факт самообстрела минометчиков

    Автор: Николай Романенко
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