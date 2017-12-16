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Политика
В Совфеде назвали истинную причину активности Климкина и продления антироссийских санкций
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    В Совфеде назвали истинную причину активности Климкина и продления антироссийских санкций

    17:41  16 Декабря 2017  /обновлено: 17:41  16 Декабря 2017
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    В Совфеде назвали истинную причину активности Климкина и продления антироссийских санкций

    Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Евросоюз в феврале введет новые международные санкции против России. Он также добавил, что в настоящее время обсуждаются некие механизмы давления на РФ. Климкину нужно быть постоянно в политическом ракурсе той американкой риторики, которая ведется против России, считает член Совета Федерации Игорь Морозов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член Совфеда подчеркнул, причина продления санкций одна — выборы президента России.

    «Дело в том, что Климкину нужно быть постоянно в политическом ракурсе той американкой риторики, которая ведется против России, — комментирует для ФАН Игорь Морозов. — Он должен ее продвигать и по Европейскому союзу, поскольку в последнее время Европа не только не всегда согласна, но и диктует свою точку зрения на многие политические вопросы. Это и вопрос по Иерусалиму, и по санкциям против РФ. Поэтому понятно, что министр иностранных дел государства, которое сегодня переживает жутчайший кризис после госпереворота, должен показывать, что о нем заботятся господа американцы».

    Глава МИД Украины Павел Климкин

    Ранее стало известно о том, что ЕС продлил антироссийские санкции. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что впервые решение европейских лидеров было единогласным.

    «Вчера Евросоюз продлил санкции… В феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются в том числе активов российских олигархов», — заявил Климкин.

    Он также добавил, что сейчас обсуждается, «каким образом построить систему такого давления».

    «Нам не стоит вообще обращать внимание на то, что говорят официальные лица Украины, — говорит член Совфеда. — Страна сегодня несамостоятельна, а там, где есть небольшой диапазон свободы, он должен быть заполнен только антироссийской риторикой. Американцы уже говорят, что, называя дату опубликования этих санкций и не называя причину, они анонсируют публикацию еще какой-то информации. А причина проста — выборы президента Российской Федерации. И будет ли публикация иметь под собой реальную основу… скажу так, США не удастся повлиять на результаты выборов в России, что приводит Вашингтон в невероятное огорчение. Действия США не влияют на внутреннюю обстановку в нашей стране. Одна волна русофобии захлестывает другую».

    Российская сторона в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выразила сожаление в связи с принятым Евросоюзом решением.

    США не удастся повлиять на результаты выборов в России — член Совфеда Игорь Морозов

    Автор: Алиса Яковлева
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