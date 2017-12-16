Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Франции

Москва, 16 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил график предстоящих политических контактов по Сирии с главой внешнеполитического ведомства Франции по телефону.

По сообщению внешнеполитического ведомства России в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили текущую ситуацию в Сирийской арабской республике, а также график двусторонних политических контактов.

Отмечается, что министры обменялись точками зрения по поводу широкого спектра двусторонних вопросов и обсудили график предстоящих контактов на ближайшее время, сообщает министерство иностранных дел России.

МИР РФ пишет, что телефонный разговор состоялся 14 декабря по инициативе Парижа.