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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Франции
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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Франции

    13:41  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  16 Декабря 2017
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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Франции

    Москва, 16 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил график предстоящих политических контактов по Сирии с главой внешнеполитического ведомства Франции по телефону.

    По сообщению внешнеполитического ведомства России в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили текущую ситуацию в Сирийской арабской республике, а также график двусторонних политических контактов.

    Отмечается, что министры обменялись точками зрения по поводу широкого спектра двусторонних вопросов и обсудили график предстоящих контактов на ближайшее время, сообщает министерство иностранных дел России.

    МИР РФ пишет, что телефонный разговор состоялся 14 декабря по инициативе Парижа.

    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Франции

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сергей лавров #франция #мид
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