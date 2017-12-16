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Осталось пешеходов в светофоры переодеть: россияне оценили изменения в ПДД
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    Осталось пешеходов в светофоры переодеть: россияне оценили изменения в ПДД

    16:21  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:21  16 Декабря 2017
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    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    Москва, 16 декабря. Правительство России дополнило ПДД пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Россияне в целом оценили данную инициативу положительно, отметив, что вслед за этим необходимо переодеть пешеходов в «светофоры» (светоотражающие жилеты).

    «У меня жилет уже лет 6 в машине лежит, не спорю, пару раз надевал при замене колеса. Давно уже надо обязать. А то едешь ночью в дождь, машину на аварийке видишь, а водителя посреди дороги — нет. Про пешеходов бы не забыли», — пишет Kulibin.

    «Вполне логичный шаг. Только не было бы перегибов с проверками наличия этих жилетов и т.д.», — пишет Гендальф Олоринович.

    «Чем вам не нравится это постановление? Может предложите вообще отменить технику безопасности, разрешить стоять под стрелой и ходить на стройке и в шахтах без касок? Мы, конники, тоже возмущались, когда ввели правило с жокейками с надежным креплением и обязательном их сохранении до финиша (раньше их скидывали после первого препятствия, чтобы не мешали), но это спасло многим жизни», — пишет другой пользователь.

    Осталось пешеходов в светофоры переодеть: россияне оценили изменения в ПДД

    «Есть куча водителей, которые стоят на дороге возле открытой двери, и их не видно. Сам пару раз таких... чуть не сбил», — пишет автолюбитель.

    «А наличие светоотражающей одежды у пешеходов необязательно, получается?» — спрашивает Cyan Bulb.

    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    «Остается только еще пешеходов в светофоры переодеть», — рассуждает Purple Cactus.

    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    «Наверно и штрафы будут предусмотрены за отсутствие светоотражающей одежды», — предположил Cyan Bulb.

    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    «Водители профи давно сами возят такие жилетки, и машины обклеивают светоотражающими элементами, особенно заднюю часть! Так их в свете фар метров за 500 видно!» — пишет пользователь.

    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    «Правильное решение, 2–3 жилета в каждой машине! И на авто светоотражающие элементы заводоизготовителем установленные должны быть! Смертей в ночное время на трассах будет поменьше!»  — пишет пользователь.

    Россиян поддержали нововведение о светоотражающей форме для водителей

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пдд #водители
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