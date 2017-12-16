Осталось пешеходов в светофоры переодеть: россияне оценили изменения в ПДД

Москва, 16 декабря. Правительство России дополнило ПДД пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Россияне в целом оценили данную инициативу положительно, отметив, что вслед за этим необходимо переодеть пешеходов в «светофоры» (светоотражающие жилеты).

«У меня жилет уже лет 6 в машине лежит, не спорю, пару раз надевал при замене колеса. Давно уже надо обязать. А то едешь ночью в дождь, машину на аварийке видишь, а водителя посреди дороги — нет. Про пешеходов бы не забыли», — пишет Kulibin.

У меня желёз уже лет 6 в машине лежит, не спорю, пару раз одевал при замене колеса. Давно уже надо обязать. А то едешь ночью в дождь, машину на аварийке видишь, а водителя по среди дороги - нет. Про пешеходов бы не забыли. — Kulibin (@zinovkinas) December 16, 2017

«Вполне логичный шаг. Только не было бы перегибов с проверками наличия этих жилетов и т.д.», — пишет Гендальф Олоринович.

Вполне логичный шаг. Только не было бы перегибов с проверками наличия этих жилетов и т.д. — Гендальф Олоринович (@Inkvizitor_007) December 16, 2017

«Чем вам не нравится это постановление? Может предложите вообще отменить технику безопасности, разрешить стоять под стрелой и ходить на стройке и в шахтах без касок? Мы, конники, тоже возмущались, когда ввели правило с жокейками с надежным креплением и обязательном их сохранении до финиша (раньше их скидывали после первого препятствия, чтобы не мешали), но это спасло многим жизни», — пишет другой пользователь.

«Есть куча водителей, которые стоят на дороге возле открытой двери, и их не видно. Сам пару раз таких... чуть не сбил», — пишет автолюбитель.

«А наличие светоотражающей одежды у пешеходов необязательно, получается?» — спрашивает Cyan Bulb.

«Остается только еще пешеходов в светофоры переодеть», — рассуждает Purple Cactus.

«Наверно и штрафы будут предусмотрены за отсутствие светоотражающей одежды», — предположил Cyan Bulb.

«Водители профи давно сами возят такие жилетки, и машины обклеивают светоотражающими элементами, особенно заднюю часть! Так их в свете фар метров за 500 видно!» — пишет пользователь.

«Правильное решение, 2–3 жилета в каждой машине! И на авто светоотражающие элементы заводоизготовителем установленные должны быть! Смертей в ночное время на трассах будет поменьше!» — пишет пользователь.