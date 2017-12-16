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Клинцевич объяснил, зачем США готовят боевиков в Эль-Хасеке
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    Клинцевич объяснил, зачем США готовят боевиков в Эль-Хасеке

    13:51  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  16 Декабря 2017
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    Клинцевич объяснил, зачем США готовят боевиков в Эль-Хасеке

    Москва, 16 декабря. Подготовка американскими инструкторами вооруженных формирований в сирийской провинции Эль-Хасека проводится для противодействия России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал информацию российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии о том, что инструкторы США готовят боевиков так называемой «Новой сирийской армии» в Эль-Хасеке.

    Клинцевич напомнил, как в 80-е годы прошлого века США готовили «террористов» в Афганистане, «натравливая их на Советский Союз».

    «Судя по всему, время для США остановилось, — обратил внимание сенатор. — Сегодняшнюю Россию, как и 30 лет назад Советский Союз, они считают своим главным геополитическим противником, для борьбы с которым все средства хороши».

    Клинцевич объяснил, зачем США готовят боевиков в Эль-Хасеке

    При этом Клинцевич отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, пытается избежать крайних форм противостояния, но не может «развернуть американскую политическую систему».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #сирия #клинцевич #инструкторы
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