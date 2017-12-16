Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине

Москва, 16 декабря. В Осло кот по кличке Зеро, случайно попавший в стиральную машину, выжил после 40 минут ее работы. В барабан он забрался сам, когда хозяева перезагружали машину.

Не заметив проникшего в стиральную машину кота, отец семьи закрыл дверцу и включил стирку в режиме для шерсти. По истечении 40 минут питомца в барабане нашел 14-летний Йоаким, пишет NRK.

По его словам, кот с трудом ориентировался в пространстве, его тошнило. Зеро отнесли в ветеринарную клинику. После двух дней капельницы коту стало лучше, и он вернулся домой.

«Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться», — рассказала Аннет, хозяйка кота.

Cat got into washing machine - survived the 40 min wool program https://t.co/1BXxMp1DpU — Trending Shed (@trendingshed) December 14, 2017

Врач ветклиники Вибеке Рутвельт отметила, что в ее практике подобного случая не было, однако коты довольно часто попадают в стиральные машины, просто об этом не всегда говорят. В настоящее время Зеро поправился. Тот факт, что после 40 минут в стиральной машине кот выжил, в семье называют дополнительным подарком на Рождество.