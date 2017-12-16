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Весь мир
Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине
Весь мир
Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине
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    Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине

    13:21  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  16 Декабря 2017
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    Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине

    Москва, 16 декабря. В Осло кот по кличке Зеро, случайно попавший в стиральную машину, выжил после 40 минут ее работы. В барабан он забрался сам, когда хозяева перезагружали машину.

    Не заметив проникшего в стиральную машину кота, отец семьи закрыл дверцу и включил стирку в режиме для шерсти. По истечении 40 минут питомца в барабане нашел 14-летний Йоаким, пишет NRK.

    По его словам, кот с трудом ориентировался в пространстве, его тошнило. Зеро отнесли в ветеринарную клинику. После двух дней капельницы коту стало лучше, и он вернулся домой.

    «Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться», — рассказала Аннет, хозяйка кота.

    Врач ветклиники Вибеке Рутвельт отметила, что в ее практике подобного случая не было, однако коты довольно часто попадают в стиральные машины, просто об этом не всегда говорят. В настоящее время Зеро поправился. Тот факт, что после 40 минут в стиральной машине кот выжил, в семье называют дополнительным подарком на Рождество.  

    Автор: Алексей Громов
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    #норвегия #кот #стирка #стиральная машина
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