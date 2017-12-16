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«Джебхат ан-Нусра» объявила о мобилизации всех мужчин на подконтрольных территориях в Сирии
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    «Джебхат ан-Нусра» объявила о мобилизации всех мужчин на подконтрольных территориях в Сирии

    13:25  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:25  16 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» объявила о мобилизации всех мужчин на подконтрольных территориях в Сирии

    Алеппо, 16 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 пытаются собрать силы для противостояния правительственным войскам Сирии.

    Главари террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) объявили об обязательной мобилизации всех мужчин на подконтрольных бандформированию территориях ввиду тяжелого положения на фронтах. Отмечается, что «Ан-Нусра» призывает всех боеспособных мужчин на юге провинции Алеппо и на севере Хама присоединиться к джихаду. Боевики намерены бороться против подразделений «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация), которые продолжают действовать в данных районах и атакуют укрепления «Ан-Нусры».

    В заявлении сообщается, что исключение в списке призывников-террористов составляют медики, строители и учителя, а также люди, не знакомые с военным делом.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии при воздушной поддержке ВКС РФ продвигаются в северной Хаме и атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб, приближаясь к стратегически важной базе Абу ад-Духур, которая находится под контролем боевиков с 2015 года.

    «Джебхат ан-Нусра» объявила о мобилизации всех мужчин на подконтрольных территориях в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #хама #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра
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