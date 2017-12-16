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Происшествия
Житель Кемеровской области погиб при пожаре в частном доме
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    Житель Кемеровской области погиб при пожаре в частном доме

    13:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  16 Декабря 2017
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    Житель Кемеровской области погиб при пожаре в частном доме

    Кемерово, 16 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Кемеровской области: загорелся частный дом.

    Пожар произошел в доме на улице Первомайская в селе Чумай Чебулинского района в пятницу, 15 декабря, около 17:15 часов вечера, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожарно-спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники незамедлительно прибыл на место ЧП. Пламя, охватившее дом, удалось ликвидировать около 17:37 часов вечера.

    Спасатели после тушения пожара обнаружили в доме тело 41-летнего мужчины. По предварительной информации известно, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства смерти хозяина дома.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #кемерово
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