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Эксперт объяснил, зачем США готовят новые отряды ИГИЛ в Сирии
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    Эксперт объяснил, зачем США готовят новые отряды ИГИЛ в Сирии

    14:18  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  16 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил, зачем США готовят новые отряды ИГИЛ в Сирии

    Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция продолжает взаимодействовать с разрозненными отрядами боевиков «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии, несмотря на заявления о намерении разгромить террористов. Такую информацию озвучили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР. По имеющимся данным, американские специалисты создают в тренировочном центре новые отряды террористов. Американцы будут и дальше предпринимать попытки по дестабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в Ираке, с помощью ИГ1, объяснил член Общественной палаты РФ 4-го созыва, президент Информационно-аналитического центра «Религия и общество», кандидат социологических наук Алексей Гришин.

    В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подчеркнул, что «США утратили свое доминирующее положение на Ближнем Востоке и всеми силами будут его восстанавливать».

    «То, что американцы это делают, и делают давно, ни для кого не секрет. В СМИ эта информация просачивалась, но официально российские власти на официальном уровне о негативных действиях наших партнеров не высказывались, — комментирует для ФАН Алексей Гришин. — Сейчас попытки американцев изменить направление всего ближневосточного процесса в свою сторону стали настолько очевидными, что уже нет сил молчать. Безусловно, американцы будут и дальше предпринимать попытки по дестабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в Ираке».

    Американцы будут и дальше предпринимать попытки по дестабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в Ираке

    В сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии говорится, что «из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев под руководством американских инструкторов сил специальных операций создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия».

    Речь идет о лагере беженцев в провинции Хасака, где уже более полугода войска коалиции готовят экстремистов. Боевики сбежались на эту «базу», как утверждают в Минобороны, из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. На данный момент в лагере находятся порядка 750 террористов, 400 из них — основной костяк, состоящий из оставшихся в живых боевиков ИГ.

    «Многие аналитики предсказывали, что американцы будут поддерживать остатки ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и на территории Афганистана. Это очень выгодный стратегический пункт и подбрюшье России, — говорит Гришин. — Они планируют дестабилизировать обстановку в странах Центральной Азии и в РФ. Таким образом, мы говорим о двух крупных направлениях в действиях американцев: это создание новой террористической ячейки в Афганистане и в Ираке — пускай это будет уже не ИГ, название не так важно, как содержание. США утратили свое доминирующее положение на Ближнем Востоке и всеми силами будут его восстанавливать, любой ценой».

    Получается, что для ввода войск в Сирию под предлогом наведения «демократического порядка», может быть придумано все, что угодно, вплоть до того, что Россия якобы применяет химическое оружие, Россия не дает демократическому процессу в Сирии встать на ноги, нарушает нормы международного права. Фейковые сообщения в американских СМИ — не новость.

    «Факт остается фактом: все, что сообщается по поводу действий США в Сирии, имеет место», — констатировал эксперт.

    Для ввода войск в Сирию под предлогом наведения «демократического порядка», может быть придумано все, что угодно

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #игил #ирак #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #ракка #хасака #евфрат #коалиция сша #абу-кемаль #гришин
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