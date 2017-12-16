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Норвегия первой в мире отказалась от FM‐радиовещания
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    Норвегия первой в мире отказалась от FM‐радиовещания

    13:13  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  16 Декабря 2017
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    Норвегия первой в мире отказалась от FMрадиовещания

    Осло, 16 декабря. Норвегия стала первой в мире страной, которая отказалась от FM-радиовещания и перешла на цифровое.

    Как сообщили местные СМИ, 13 декабря северные регионы Норвегии, а также архипелаг Свальбард в Арктике перешли на цифровое аудиовещание (DAB). Как констатировали источники, местные станции остались на FM-волнах, однако национальные отдали предпочтение цифровому вещанию.

    Таким образом, Норвегия оказалась первой страной в мире, которая отказалась от FM-радиовещания. Переход занял около года: процесс был запущен 11 января.

    Отмечается, что теперь жители и гости страны будут получать более качественное звучание звука. Кроме того, в их распоряжении появятся новые каналы и функции. Стоить это все будет в восемь раз дешевле, чем FM-радио, констатируют специалисты.

    Норвегия первой в мире отказалась от FMрадиовещания

    Однако жители возмущены тем, что для перехода на новые волны им потребовалось купить другие передатчики, которые стоят от 100 до 200 евро. На данный момент меньше половины норвежцев (49%), у которых есть машина, могут слушать DAB, находясь за рулем.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #норвегия #fmрадиовещание #цифровое вещание #dab
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