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Происшествия
Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Кузбассе
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    Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Кузбассе

    13:26  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  16 Декабря 2017
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    Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Кузбассе

    Кемерово, 16 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков случилось вчера днем в Кузбассе, один человек погиб.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, размещенную на Правоохранительном портале Кузбасса, автомобильная авария случилась в пятницу, 15 декабря, около 13:50 часов дня на автодороге «Объезд села Терентьевское»: столкнулись два грузовика марок КамАЗ и Volvo.

    По предварительным данным известно, что КамАЗ, водитель которого не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой машиной Volvo. От удара первый грузовик съехал в кювет, водитель, 64-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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