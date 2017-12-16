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Украина
Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев в Донбассе
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    Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев в Донбассе

    12:54  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  16 Декабря 2017
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    Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев в Донбассе

    Нью-Йорк, 16 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в рамках которой стороны обсудили перспективы введения миротворцев в Донбассе.

    Как сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николаенко, в разговоре с генеральным секретарем ООН глава дипведомства Украины также затронул вопросы защиты прав человека в Крыму, «взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена». Климкин попросил генсека ООН об оказании помощи в освобождении украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что власти Украины отказываются от прямого диалога с республиками Донбасса в вопросе размещения миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся на минувшей неделе, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, ситуация в Донбассе — это трагедия. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #донбасс #украина
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