Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев в Донбассе

Нью-Йорк, 16 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в рамках которой стороны обсудили перспективы введения миротворцев в Донбассе.

Как сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николаенко, в разговоре с генеральным секретарем ООН глава дипведомства Украины также затронул вопросы защиты прав человека в Крыму, «взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена». Климкин попросил генсека ООН об оказании помощи в освобождении украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что власти Украины отказываются от прямого диалога с республиками Донбасса в вопросе размещения миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся на минувшей неделе, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, ситуация в Донбассе — это трагедия.