Путин подарил картину «Монтажник-высотник» композитору Щедрину

Москва, 16 декабря. В субботу президент России Владимир Путин наградил орденом Почета композитора Родиона Щедрина и подарил ему картину Василия Денисова «Монтажник-высотник».

Награда за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность была вручена в день 85-летнего юбилея композитора. Во время встречи глава государства отметил «Кармен-сюиту» Щедрина, посвященную балерине Майе Плисецкой, и напомнил, что музыка композитора известна не только в России, но и за ее пределами, сообщает сайт Кремля.

«Вы написали замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов. В этой связи, Родион Константинович, хочу Вам вручить на память эту картину, называется она «Монтажник-высотник», — добавил президент, обращаясь к композитору.

Родион Щедрин – советский и российский композитор, автор семи опер, пяти балетов и трех симфоний. Его балеты и оперы «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Мертвые души» и другие ставились на сцене Большого театра в Москве. Щедрин – почетный профессор Московской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории и Пекинской центральной консерватории.