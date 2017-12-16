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Путин подарил картину «Монтажник-высотник» композитору Щедрину
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    Путин подарил картину «Монтажник-высотник» композитору Щедрину

    16:00  16 Декабря 2017
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    Путин подарил картину «Монтажник-высотник» композитору Щедрину

    Москва, 16 декабря. В субботу президент России Владимир Путин наградил орденом Почета композитора Родиона Щедрина и подарил ему картину Василия Денисова «Монтажник-высотник».

    Награда за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность была вручена в день 85-летнего юбилея композитора. Во время встречи глава государства отметил «Кармен-сюиту» Щедрина, посвященную балерине Майе Плисецкой, и напомнил, что музыка композитора известна не только в России, но и за ее пределами, сообщает сайт Кремля.

    «Вы написали замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов. В этой связи, Родион Константинович, хочу Вам вручить на память эту картину, называется она «Монтажник-высотник», — добавил президент, обращаясь к композитору.

    Путин подарил картину «Монтажник-высотник» композитору Щедрину

    Родион Щедрин – советский и российский композитор, автор семи опер, пяти балетов и трех симфоний. Его балеты и оперы «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Мертвые души» и другие ставились на сцене Большого театра в Москве. Щедрин – почетный профессор Московской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории и Пекинской центральной консерватории.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #щедрин #орден почета
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