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Россияне выбрали название для строящегося моста в Крым
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    Россияне выбрали название для строящегося моста в Крым

    13:13  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  16 Декабря 2017
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    Россияне выбрали название для строящегося моста в Крым

    Москва, 16 декабря. Название «Крымский мост» стало лидером среди наименований переправы через Керченский пролив.

    В субботу закончилось голосование о названии переправы через Керченский пролив, которое длилось целый месяц. В информационном центре «Крымский мост» сообщили, что россияне голосовали за такие названия, как Мост Воссоединения, Мост Дружбы, Керченский, Тузлинский и Крымский мост. Голосовавшие также могли предложить свой вариант названия переправы.

    По данным центра на данный момент лидирует название «Крымский мост», после которого следует «Керченский мост» и «Мост Воссоединения». Агентство отмечает, что официальное название переправы, которая соединяет Крым и Кубань, будет отмечено на дорожных указателях и топографических картах.

    Россияне выбрали название для строящегося моста в Крым

    Автор: Алексей Громов
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