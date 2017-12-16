Россияне выбрали название для строящегося моста в Крым

Москва, 16 декабря. Название «Крымский мост» стало лидером среди наименований переправы через Керченский пролив.

В субботу закончилось голосование о названии переправы через Керченский пролив, которое длилось целый месяц. В информационном центре «Крымский мост» сообщили, что россияне голосовали за такие названия, как Мост Воссоединения, Мост Дружбы, Керченский, Тузлинский и Крымский мост. Голосовавшие также могли предложить свой вариант названия переправы.

По данным центра на данный момент лидирует название «Крымский мост», после которого следует «Керченский мост» и «Мост Воссоединения». Агентство отмечает, что официальное название переправы, которая соединяет Крым и Кубань, будет отмечено на дорожных указателях и топографических картах.