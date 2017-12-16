Абсолютно ничего нового: в Совфеде отреагировали на подготовку США боевиков в Сирии

Москва, 16 декабря. США занимались подготовкой террористов во время войны в Афганистане, в том, что они действуют сегодня так же в Сирии, нет абсолютно ничего нового, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В субботу Минобороны РФ со ссылкой на сирийских беженцев сообщало о том, что международная коалиция, возглавляемая США, уже больше полугода использует лагерь в провинции Хасака для подготовки боевиков. В настоящее время там сосредоточено около 750 террористов, из которых больше 400 смогли беспрепятственно выехать из Ракки в октябре при поддержке США.

«Абсолютно ничего нового. Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века – во время Афганской войны, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось», — прокомментировал сообщения Клинцевич.

По мнению сенатора, как и 30 лет назад, сейчас Вашингтон считает Россию своим главным геополитическим противником, «для борьбы с которым все средства хороши».

Как отметил Клинцевич несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается избежать открытых форм противостояния, он не в силах развернуть американскую политическую систему.