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Абсолютно ничего нового: в Совфеде отреагировали на подготовку США боевиков в Сирии
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    Абсолютно ничего нового: в Совфеде отреагировали на подготовку США боевиков в Сирии

    15:07  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  16 Декабря 2017
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    «Для США время остановилось»: Клинцевич о подготовке Вашингтоном боевиков в сирийской Хасаке

    Москва, 16 декабря. США занимались подготовкой террористов во время войны в Афганистане, в том, что они действуют сегодня так же в Сирии, нет абсолютно ничего нового, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    В субботу Минобороны РФ со ссылкой на сирийских беженцев сообщало о том, что международная коалиция, возглавляемая США, уже больше полугода использует лагерь в провинции Хасака для подготовки боевиков. В настоящее время там сосредоточено около 750 террористов, из которых больше 400 смогли беспрепятственно выехать из Ракки в октябре при поддержке США.

    «Абсолютно ничего нового. Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века – во время Афганской войны, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось», — прокомментировал сообщения Клинцевич.

    «Для США время остановилось»: Клинцевич о подготовке Вашингтоном боевиков в сирийской Хасаке

    По мнению сенатора, как и 30 лет назад, сейчас Вашингтон считает Россию своим главным геополитическим противником, «для борьбы с которым все средства хороши».

    Как отметил Клинцевич несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается избежать открытых форм противостояния, он не в силах развернуть американскую политическую систему.

    «Нынешний хозяин Белого дома, как тот повар из басни Крылова, говорит правильные слова, а Васька слушает, да ест. Подготовка боевиков американскими инструкторами продолжается», — подчеркнул сенатор.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #клинцевич
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