Уголовное дело возбуждено после атаки на силовиков в Кабардино-Балкарии

Москва, 16 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения боевика на сотрудников силовых структур в Кабардино-Балкарии, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Боевик напал на сотрудников правоохранительных органов региона. После это был объявлен режим контртеррористической операции, который продлился до ликвидации атаковавшего.

«Сотрудниками правоохранительных органов на окраине селения Урвань, неподалеку от автодрома была остановлена автомашина под управлением жителя селения Нартан 1988 года рождения, — рассказали представители ведомства. — Остановив автомобиль, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из имевшегося при себе пистолета калибром девять миллиметров».

Боевик был ликвидирован ответным огнем силовиков. По факту нападения возбуждено уголовное дело.