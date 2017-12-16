Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Норвежский кот выжил после 40 минут в стиральной машине
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после атаки на силовиков в Кабардино-Балкарии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело возбуждено после атаки на силовиков в Кабардино-Балкарии

    12:45  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  16 Декабря 2017
    90

    Уголовное дело возбуждено после атаки на силовиков в Кабардино-Балкарии

    Москва, 16 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения боевика на сотрудников силовых структур в Кабардино-Балкарии, сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Боевик напал на сотрудников правоохранительных органов региона. После это был объявлен режим контртеррористической операции, который продлился до ликвидации атаковавшего.

    «Сотрудниками правоохранительных органов на окраине селения Урвань, неподалеку от автодрома была остановлена автомашина под управлением жителя селения Нартан 1988 года рождения, — рассказали представители ведомства. — Остановив автомобиль, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из имевшегося при себе пистолета калибром девять миллиметров».

    Уголовное дело возбуждено после атаки на силовиков в Кабардино-Балкарии

    Боевик был ликвидирован ответным огнем силовиков. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #уголовное дело #боевик #ск рф #атака #кабардино-балкария
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть