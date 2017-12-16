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Ученые озвучили новую версию гибели динозавров
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    Ученые озвучили новую версию гибели динозавров

    12:38  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:38  16 Декабря 2017
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    Ученые озвучили новую версию гибели динозавров

    Москва, 16 декабря. Ученые выдвинули новую версию вымирания динозавров. Возможно, они погибли вследствие перерождения нейтронных звезд и черных дыр.

    Астрономы в ходе изучения нейтронных звезд и черных дыр выдвинули гипотезу о том, что одни рождаются путем перерождения вторых. Переходное состояние получило название «блицар». Во время него высвобождается колоссальная магнитная энергия, которая превращается во вспышку радиоизлучения, способную уничтожить все живое вокруг.

    Исследователи полагают, что причиной вымирания динозавров могли встать вспышки на блицаре, который в то время находился рядом с планетой.

    По другой версии, динозавров уничтожил астероид, упавший на Землю. Недавно стало известно, что в случае, если бы удар астероида пришелся бы в другую точку, масштабы произошедшей на Земле катастрофы могли бы оказаться гораздо меньше.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ученые #космос #динозавры
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