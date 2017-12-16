МИД РФ обсудил с оппозицией ситуацию в Сирии

Москва, 16 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем обсудили ситуацию в Сирии, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

В МИД России рассказали о переговорах Богданова и Джамиля.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее в контексте завершившегося в Женеве восьмого раунда межсирийских переговоров под эгидой и при посредничестве ООН и подготовки к проведению в начале 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — отметили российские дипломаты.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Конгресс национального диалога Сирии в Сочи обсудит конституцию страны, проведение выборов, а также шаги по восстановлению страны.