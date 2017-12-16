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Минтранс: РФ проведет дополнительные проверки безопасности в аэропортах Египта
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    Минтранс: РФ проведет дополнительные проверки безопасности в аэропортах Египта

    12:22  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:22  16 Декабря 2017
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    Минтранс: РФ проведет дополнительные проверки безопасности в аэропортах Египта

    Москва, 16 декабря. До возобновления авиасообщения с Египтом российским специалистам необходимо провести дополнительные проверки аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, заявил в субботу министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли будет провести еще одну инспекцию до открытия авиасообщения между Россией и Египтом, пишет ТАСС.

    «Полагаю, что да», — сказал Соколов.

    Напомним, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что ведомство передаст в правительство проект указа президента о возобновлении авиасообщения с Египтом до конца 2017 года.

    Накануне Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Первые рейсы в Каир могут отправиться в феврале 2018 года. Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем, произошедшей в результате теракта.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #египет #авиасообщение #соколов #минтранс рф
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