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Минтранс РФ подготовит проект указа об авиасообщении с Египтом до конца года
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    Минтранс РФ подготовит проект указа об авиасообщении с Египтом до конца года

    12:08  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:08  16 Декабря 2017
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    Минтранс РФ подготовит проект указа об авиасообщении с Египтом до конца года

    Москва, 16 декабря. Министерство транспорта РФ собирается передать в правительство проект указа президента о возобновлении авиасообщения с Египтом до конца 2017 года, сообщил в субботу глава ведомства Максим Соколов.

    Соколов отметил, что прежде российские специалисты должны провести дополнительные проверки аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, пишет ТАСС.

    Накануне Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. На его основе могут быть возобновлены регулярные рейсы в Каир.

    Ранее Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения возможно только после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра, первый рейс в Каир может отправиться уже в феврале 2018 года.

    Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем, произошедшей в результате теракта.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #египет #максим соколов #авиасообщение #транспорт
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