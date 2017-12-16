Минтранс РФ подготовит проект указа об авиасообщении с Египтом до конца года

Москва, 16 декабря. Министерство транспорта РФ собирается передать в правительство проект указа президента о возобновлении авиасообщения с Египтом до конца 2017 года, сообщил в субботу глава ведомства Максим Соколов.

Соколов отметил, что прежде российские специалисты должны провести дополнительные проверки аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, пишет ТАСС.

Накануне Россия и Египет подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. На его основе могут быть возобновлены регулярные рейсы в Каир.

Ранее Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения возможно только после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра, первый рейс в Каир может отправиться уже в феврале 2018 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем, произошедшей в результате теракта.