Сирия, 16 декабря. Взрывы на подконтрольных курдам территориях Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных граждан. ВКС РФ нанесли значительный урон «Нусре»*** на юге Идлиба. Снайперы ИГ1 убили бойца SDF**** в деревне Хави Абу Хамам в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон исламистам на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у радикалов вышку связи «Сириятель» на севере Хамы.

«Исламское государство»1: арестовало восемь исламистов оппозиции к югу от Дамаска, атаковало позиции САА на южной окраине Дамаска; обстреляло деревню Хави Абу Хамам на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ракетному обстрелу САА » в юго-западной части Дамаска.

Курды: продолжают бои с ССА в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на позиции антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от Голанских высот в юго-западной части региона. Как передает агентство новостей Al Masdar News, части 42-й бригады 4-й дивизии САА провели мощную атаку укрепрайонов исламистов у населенного пункта Мугр Аль-Мир. Более 30 ракетных ударов пришлись на военные объекты радикалов. В настоящий момент столкновения происходят вблизи высот Тель Аль-Зайят и Талул Аль-Наджар восточнее города. Как только эти вершины перейдут под контроль правительственной армии, командование САА начнет переговоры с исламистами, поскольку у них не останется путей для отступления.

Тем временем к югу от столицы в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук вновь разворачиваются бои между террористами «Исламского государства» и боевиками вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Manar News передает, что радикалы ИГ арестовали пятерых исламистов «Ан-Нусры», которые направлялись в сторону позиций армии САР, вблизи контрольно-пропускного пункта «Барада», расположенного между районами Аль-Хаджар Аль-Асвад и Аль-Сбена.

По данным военных источников AMN, одновременно с этим на южной окраине Дамаска ИГИЛовцы противостоят сирийским силам. Напомним, ранее также сообщалось о столкновениях между ИГ и САА в квартале Ат-Тадамун.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает о нападении на одного из лидеров Сирийской свободной армии (ССА) на севере провинции. Абу Фарук, являвшийся одним из командиров формирования, был застрелен неизвестными боевиками на шоссе неподалеку от деревни Сосенбат к северу от города Аль-Баб. Пока ни одна из террористических группировок не признала свою причастность к организации налета. Тем не менее местные активисты уверены, что нападавшие относились к числу террористов «Исламского государства», действующих на территории Алеппо подпольно.

На линии соприкосновения курдских отрядов и боевиков «свободной армии», поддерживаемых турецкими силами, вновь отмечаются вооруженные столкновения. Противники ведут бои в районе высоты «Барсая».

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях, захваченных Сирийскими демократическими силами (SDF) на востоке провинции, вновь прогремели взрывы мин, оставленных террористами «Исламского государства». Одна из бомб сработала в населенном пункте Дарнаж, что привело к гибели одного из местных жителей. Другое взрывное устройство детонировало в деревне Сувейдан, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает новостной портал Al Manar News. Это говорит о том, что «демократическая армия» до сих пор не провела работы по разминированию.

Между тем разрозненные силы террористической группировки, бежавшие в сторону контролируемых курдами районов во время военной операции правительственной армии и ВКС РФ на правом берегу Евфрата, провели снайперский обстрел деревни Хави Абу Хамам. В результате один из бойцов SDF был убит.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают боевые вылеты в поддержку наступления правительственных войск на южных окраинах провинции Идлиб. По данным информационного портала Al Masdar News, ВКС РФ нанесли серьезный урон обороне исламистов на окраинах населенных пунктов Абу-Дали, Абу-Тенаха и Аль-Мушейрифа. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) готовится к штурму данного района.

Стало известно, что один из высокопоставленных чиновников террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» Абу Бакр Рас-Аль-Хосн, пропавший без вести недалеко от деревни Маарат Масрин, был найден мертвым с более чем десятью огнестрельными ранениями, о чем сообщили оппозиционные источники. Местные активисты утверждают, что Рас-Аль-Хосн был застрелен местными жителями. Сообщается, что боевик совершал аресты и убийства граждан без доказательств причастности обвиняемого.

Провинция Хама

На севере региона не утихают бои между правительственными подразделениями и группировками боевиков вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, в ходе последних столкновений под контроль армии САР перешла вышка связи «Сириятель». Напомним, высота переходила из рук в руки не менее четырех раз. Тем не менее после прибытия в регион подкрепления сирийских войск, САА удалось закрепиться на холме. Кроме того, в ходе противостояния более пяти исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 были уничтожены, передает информационный портал Al Manar News.

Между тем северо-восточнее города Хама продолжаются ожесточенные бои между радикалами «Исламского государства» и боевиками «Ан-Нусры». Корреспонденты AMN сообщают о перестрелках у населенного пункта Расм Аль-Хамам. Информации о потерях сторон пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)