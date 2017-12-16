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Новороссия
ВСУ обстреляли детскую больницу в Донбассе — СЦКК
Новороссия
ВСУ обстреляли детскую больницу в Донбассе — СЦКК
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    ВСУ обстреляли детскую больницу в Донбассе — СЦКК

    11:52  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:52  16 Декабря 2017
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    ВСУ обстреляли детскую больницу в Донбассе — СЦКК

    Донецк, 16 декабря. Украинские силовики обстреляли детскую больницу в Петровском районе Донецка, сообщил в субботу руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

    Также, по его словам, были зафиксированы повреждения четырех домостроений. Информация о пострадавших уточняется. Всего при обстреле ВСУ использовали 472 единицы боеприпасов, пишет Донецкое агентство новостей.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно нарушают заключенные в этих целях минские соглашения.

    Автор: Алексей Громов
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