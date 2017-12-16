Донецк, 16 декабря. Украинские силовики обстреляли детскую больницу в Петровском районе Донецка, сообщил в субботу руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

Также, по его словам, были зафиксированы повреждения четырех домостроений. Информация о пострадавших уточняется. Всего при обстреле ВСУ использовали 472 единицы боеприпасов, пишет Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно нарушают заключенные в этих целях минские соглашения.