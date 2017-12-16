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Пусть теперь платит Украина: Пушков отреагировал на кризис в Совете Европы
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    Пусть теперь платит Украина: Пушков отреагировал на кризис в Совете Европы

    12:16  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:16  16 Декабря 2017
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    «Пусть теперь платит Украина»: Пушков высказался о кризисной ситуации в Совете Европы

    Москва, 16 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о сокращении Турцией членского взноса в ПАСЕ, что спровоцировало кризисную ситуации в Совете Европы.

    «Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина», — написал Пушков в своем Twitter.

    Как сообщалось ранее, Турция направила в ПАСЭ заявление, в котором сообщила, что перестанет быть одним из «основных плательщиков» Совета Европы.

    Ранее «URA.RU» писало, что Пушков прокомментировал ситуацию с выступлением государств-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы против возвращения России в ПАСЕ.

    Напомним, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы до полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

    Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #евросоюз #пушков #пасе #совет европы
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