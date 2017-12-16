Пусть теперь платит Украина: Пушков отреагировал на кризис в Совете Европы

Москва, 16 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о сокращении Турцией членского взноса в ПАСЕ, что спровоцировало кризисную ситуации в Совете Европы.

«Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина», — написал Пушков в своем Twitter.

Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса.Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 16, 2017

Как сообщалось ранее, Турция направила в ПАСЭ заявление, в котором сообщила, что перестанет быть одним из «основных плательщиков» Совета Европы.

Ранее «URA.RU» писало, что Пушков прокомментировал ситуацию с выступлением государств-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы до полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.