Сирия освобождается от «Аль-Каиды»: ВКС РФ громят «Ан-Нусру» в Идлибе, а САА атакует на земле

Этой ночью российская боевая авиация нанесла серию мощных ударов по обороне террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб, передает портал «Русская весна». Бомбардировкам подверглись опорные пункты исламистов в предместьях поселений Абу Дали, Аль-Мушейрифа и Абу Тенаха. Отмечается, что боевики понесли серьезный урон в ходе новой спецоперации ВКС РФ в этом районе.

Российские самолеты активизировали работу на этом направлении в связи с тем, что правительственная Сирийская арабская армия (САА) готовится уже в ближайшее время развернуть полномасштабное наступление на Идлиб. Некоторые части войск САР уже ведут атаки позиций «Хайят Тахрир аш-Шам» — коалиции исламистов, возглавляемой «Ан-Нусрой». Благодаря поддержке ВКС РФ подразделения САА отбили важные территории на севере Хамы и вошли в провинцию Идлиб. В настоящий момент сирийские военные движутся в направлении города Абу Дали, опираясь на стратегически значимые высоты в данном районе. Недавно правительственные силы взяли высоту Тель Сириятель, которая позволит совершить дальнейший бросок на север — вглубь подконтрольных террористам территорий.

Идлиб, тем не менее, до сих пор более чем на 90% занимают вооруженные исламистские группировки. Помимо «Джебхат Ан-Нусры»1 здесь также базируется ряд других антиправительственных формирований, многие из которых, впрочем, ранее присоединились к режиму тишины, установленному в соответствии с созданием в этом регионе четвертой и последней зоны деэскалации.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, организация «Джебхат Фатх аш-Шам», несмотря на то, что многие внешние участники пытались причислить ее к «умеренной оппозиции», представляет огромную угрозу безопасности Сирии. Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Идлиб остается крупным опорным пунктом боевиков. Данный регион также входит в зону деэскалации, но в этом районе сконцентрированы силы «Джебхат ан-Нусры». Эта группировка несколько раз меняла название, тем не менее это террористическая организация, и она официально признана таковой. На Западе, однако, ее пытались представить «умеренной оппозицией». И, кроме того, Саудовская Аравия, да и Турция в свое время заявляли об этом. Однако данное наступление САА и ВКС РФ еще раз демонстрирует необходимость подавления этой группировки, поскольку она, ко всему прочему, связана с «Аль-Каидой»1 (деятельность запрещена в РФ)», — подчеркивает востоковед.

Наш собеседник предполагает, что операция сирийских войск и российских ВКС в этом ключевом регионе будет развиваться успешно, подобно кампании против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Тем не менее боевики будут пытаться всеми силами сохранить свой главный оплот, и потому сопротивление с их стороны, скорее всего, будет по-настоящему ожесточенным.

«Думаю, на этом направлении тоже будут успехи, поскольку это спланированная операция. Хотя здесь стоит ожидать серьезного противодействия, причем не только от самих отрядов «Джебхат ан-Нусры», но и от тех внешних сил, которые заявляли, что эта группировка «умеренная». Это могут быть даже прямые действия, направленные на недопущение развития успеха САА. Не непосредственные военные столкновения, но, например, они могут вновь попытаться мешать российской авиации, о чем недавно говорили в военном командовании РФ. Можно допустить и какие-то политические акции, направленные на недопущение уничтожения этого формирования», — считает Борис Долгов.

Он также рассказал о другой вероятной опасности, с которой в ходе операции могут столкнуться правительственные силы САР и ВКС РФ: не исключено, что ряд более умеренных группировок, также базирующихся в регионе, могут под давлением главарей террористов присоединиться к «Тахрир аш-Шам», чтобы противостоять сирийской армии единым фронтом.

«Многие формирования, которые дислоцируются в той же провинции, находятся в контакте с «Джебхат Фатх аш-Шам», поскольку преследуют ту же цель. При этом «Ан-Нусра» — это наиболее боеспособная и крупная организация, поэтому они действительно могут выступить на ее стороне. Хотя здесь нельзя отметать и обратного: некоторые из группировок в преддверии наступления сирийской армии, наоборот, могут выйти из коалиции с «Джебхат ан-Нусрой», и после этого быть либо нейтральными, либо даже за правительственные силы», — предполагает эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.