Ни жарко ни холодно: в Совфеде ответили на заявление Климкина про санкции против РФ

Москва, 16 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пообещавший в Совбезе ООН «серьезную порцию» новых санкций против России, со своим заявлением опоздал, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, от слов Климкина «ни жарко ни холодно» никому.

«Господин Климкин с этим заявлением несколько опоздал, потому что такого рода решение США приняли ещё в августе этого года. Странно, что он опомнился только сейчас», — сообщил сенатор RT.

Климов напомнил, что, согласно закону, подписанному летом президентом США Дональдом Трампом, американские власти уже разрабатывают систему дополнительных санкций против России, в том числе и ограничения в отношении конкретных юридических и физических лиц РФ.

«Это правда. Но Климкин к этому вообще никакого отношения не имеет», — подчеркнул он.

Климов также посоветовал главе украинского МИД заниматься проблемами своей страны.

«На самой Украине ничего позитивного не происходит. Вот Климкин и радуется, что кто-то с кем-то воюет и кому-то, как ему кажется, может быть достаточно плохо. Но, строго говоря, от его слов ни жарко ни холодно никому», — добавил сенатор.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что новые санкции против России запланированы на февраль 2018 года. В Госдуме РФ, отвечая на заявление дипломата, уже отметили, что единственным козырем киевских властей во внутренней и внешней политике является «безграмотной хамство».