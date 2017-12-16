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Организатор «Команды Путина» Овечкин призвал лыжников поддержать сборную РФ на ОИ-2018
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    Организатор «Команды Путина» Овечкин призвал лыжников поддержать сборную РФ на ОИ-2018

    12:30  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:33  16 Декабря 2017
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    Организатор «Команды Путина» Овечкин призвал лыжников поддержать сборную РФ на ОИ-2018

    Москва, 16 декабря. Известный хоккеист и организатор «Команды Путина» (Putin Team) Александр Овечкин призвал участников гонки «Лыжня Николая Зимятова» поддержать сборную России на Олимпийский играх в 2018 году.

    Организатор движения Putin Team Овечкин объявил об открытии лыжного сезона и обратился к участникам «Лыжни Зимятова».

    «Людям всегда надо равняться на лучших, — констатировал спортсмен. — Сегодня нам есть с кого брать пример  — живая легенда, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов. Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце».

    Организатор «Команды Путина» Овечкин призвал лыжников поддержать сборную РФ на ОИ-2018

    В субботу, 16 декабря, участие в гонке примут более тысячи лыжников из разных уголков России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Николай Зимятов ежегодно проводит соревнования в Московской области, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #овечкин #команда путина #лыжня #олимпийская сборная
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