Организатор «Команды Путина» Овечкин призвал лыжников поддержать сборную РФ на ОИ-2018

Москва, 16 декабря. Известный хоккеист и организатор «Команды Путина» (Putin Team) Александр Овечкин призвал участников гонки «Лыжня Николая Зимятова» поддержать сборную России на Олимпийский играх в 2018 году.

Организатор движения Putin Team Овечкин объявил об открытии лыжного сезона и обратился к участникам «Лыжни Зимятова».

«Людям всегда надо равняться на лучших, — констатировал спортсмен. — Сегодня нам есть с кого брать пример — живая легенда, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов. Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную, чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали, что каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце».

В субботу, 16 декабря, участие в гонке примут более тысячи лыжников из разных уголков России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Николай Зимятов ежегодно проводит соревнования в Московской области, передает «Подмосковье 360».