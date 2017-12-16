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Канадский миллиардер с супругой найдены мертвыми в собственном доме
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    Канадский миллиардер с супругой найдены мертвыми в собственном доме

    11:21  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  16 Декабря 2017
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    Канадский миллиардер с супругой найдены мертвыми в собственном доме

    Торонто, 16 декабря. Канадский миллиардер и основатель фармацевтической корпорации Apotex Бернард Шерман найден мертвым в собственном доме в Торонто. Также в особняке было обнаружено тело его жены.

    Сотрудники полиции обнаружили тела в пятницу в подвале дома. Смерть супругов полицейские назвали «подозрительной». В настоящее время ведется расследование, пишет «Свободная Пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Шерман являлся участником нескольких судебных разбирательств. В частности, двоюродные братья магната обвиняли его в невыполнении опционного соглашения при покупке фармацевтического предприятия, которым управлял их отец. Также Шермана подозревали в организации сбора средств для партии канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

    Бернард Шерман входил в списки самых богатых людей Канады. Его состояние оценивалось в 4,77 миллиарда долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #убийство #канада #шерман #миллиардер
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