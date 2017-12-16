Канадский миллиардер с супругой найдены мертвыми в собственном доме

Торонто, 16 декабря. Канадский миллиардер и основатель фармацевтической корпорации Apotex Бернард Шерман найден мертвым в собственном доме в Торонто. Также в особняке было обнаружено тело его жены.

Сотрудники полиции обнаружили тела в пятницу в подвале дома. Смерть супругов полицейские назвали «подозрительной». В настоящее время ведется расследование, пишет «Свободная Пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Шерман являлся участником нескольких судебных разбирательств. В частности, двоюродные братья магната обвиняли его в невыполнении опционного соглашения при покупке фармацевтического предприятия, которым управлял их отец. Также Шермана подозревали в организации сбора средств для партии канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Бернард Шерман входил в списки самых богатых людей Канады. Его состояние оценивалось в 4,77 миллиарда долларов.