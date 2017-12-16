Европейские аналитики сообщают о росте торговли с Россией на 26% в 2017 году

Москва, 16 декабря. Товарооборот между ЕС и Россией начал восстанавливаться, заявили в научно-исследовательской службе Европарламента. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, с начала 2017 года объем торговли вырос на 26%. В 2014 году товарооборот между Россией и ЕС резко упал из-за введения антироссийских санкций.

В отчете сообщается, что основная составляющая европейского экспорта в Россию — промышленные товары, в том числе производственное оборудование (22%), машины (11%), электронная аппаратура (9%), лекарства (9%) и сельскохозяйственная продукция (7%). Из России в ЕС поставляют в первую очередь ископаемое топливо (67%).

С июня 2014 года экспорт европейских сельскохозяйственных продуктов в Россию упал на 46%. Многие страны смогли адаптироваться к российским контрсанкциям, говорится в отчете. Однако в сентябре еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил, что Евросоюз потерял €5,3 млрд экспорта из-за российского эмбарго.

Аналитики отметили, что Евросоюз остается крупнейшим внешнеторговым партнером РФ, на долю европейских стран приходится порядка 47% от общего объема российской внешней торговли. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия рассматривает ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера.

Эксперты считают, что восстановление товарооборота связано в том числе с выходом российской экономики из рецессии.