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Экономика
Европейские аналитики сообщают о росте торговли с Россией на 26% в 2017 году
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    Европейские аналитики сообщают о росте торговли с Россией на 26% в 2017 году

    11:05  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  16 Декабря 2017
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    Европейские аналитики сообщают о росте торговли с Россией на 26% в 2017 году

    Москва, 16 декабря. Товарооборот между ЕС и Россией начал восстанавливаться, заявили в научно-исследовательской службе Европарламента. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, с начала 2017 года объем торговли вырос на 26%. В 2014 году товарооборот между Россией и ЕС резко упал из-за введения антироссийских санкций.

    В отчете сообщается, что основная составляющая европейского экспорта в Россию —  промышленные товары, в том числе производственное оборудование (22%), машины (11%), электронная аппаратура (9%), лекарства (9%) и сельскохозяйственная продукция (7%). Из России в ЕС поставляют в первую очередь ископаемое топливо (67%).

    С июня 2014 года экспорт европейских сельскохозяйственных продуктов в Россию упал на 46%. Многие страны смогли адаптироваться к российским контрсанкциям, говорится в отчете. Однако в сентябре еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил, что Евросоюз потерял €5,3 млрд экспорта из-за российского эмбарго.

    Аналитики отметили, что Евросоюз остается крупнейшим внешнеторговым партнером РФ, на долю европейских стран приходится порядка 47% от общего объема российской внешней торговли. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия рассматривает ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера.

    Эксперты считают, что восстановление товарооборота связано в том числе с выходом российской экономики из рецессии.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #санкции #россия #ес
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