Путин уверен в укреплении стратегического партнерства России и Казахстана

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между РФ и Казахстаном.

Об этом глава государства сообщил в поздравительной телеграмме, направленной президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости республики.

«Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил успехи Казахстана в экономике, а также социальной и научно-технической сферах. Он подчеркнул, что государство обладает высоким авторитетом на международной арене и делает значительный вклад в решение мировых проблем.

Российский лидер напомнил, что российско-казахстанские отношения основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения и успешно развиваются как на двусторонней основе, так и в контексте евразийских процессов интеграции.