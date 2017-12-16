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Политика
Путин уверен в укреплении стратегического партнерства России и Казахстана
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    Путин уверен в укреплении стратегического партнерства России и Казахстана

    12:00  16 Декабря 2017
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    Путин уверен в укреплении стратегического партнерства России и Казахстана

    Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между РФ и Казахстаном.

    Об этом глава государства сообщил в поздравительной телеграмме, направленной президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости республики.

    «Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности», — сообщается на официальном сайте Кремля.

    Путин отметил успехи Казахстана в экономике, а также социальной и научно-технической сферах. Он подчеркнул, что государство обладает высоким авторитетом на международной арене и делает значительный вклад в решение мировых проблем.

    Российский лидер напомнил, что российско-казахстанские отношения основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения и успешно развиваются как на двусторонней основе, так и в контексте евразийских процессов интеграции.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #назарбаев #казахстан
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