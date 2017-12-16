Пентагон признал поражение ИГ в Сирии

Вашингтон, 16 декабря. Террористы терпят поражение в Сирии. Об этом накануне заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, тем самым признав крах ИГ1 (запрещенная в РФ организация).

Соответствующее сообщение распространила в пятницу пресс-служба Пентагона.

«Сейчас уже ясно, что ИГ терпит крах», — приводятся в нем слова Мэттиса.

Он также отметил, что Вашингтон поддерживает усилия ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта и выступает за проведение переговоров в Женеве по этому вопросу.

Напомним, 14 декабря в Женеве завершился восьмой раунд переговоров по Сирии. Перейти к прямым переговорам между делегациями сирийского правительства и оппозиции так и не получилось. По словам постпреда РФ при ООН Алексея Бородавкина, делегация объединенной оппозиции Сирии приехала в Женеву с позицией, которая изначально не была переговорной.

Победу над ИГ (запрещена в РФ) в Сирии ранее признал президент США Дональд Трамп. Однако Пентагон сообщал о своем желании сохранить военное присутствие на территории САР.

11 декабря президент России Владимир Путин в связи с разгромом террористов отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии. Глава государства отметил, что военнослужащие РФ блестяще справились с поставленными перед ними задачами.

1 Организация запрещена на территории РФ.