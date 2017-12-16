Сирия: два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня

Москва, 16 декабря. Два населенных пункта Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны сообщили об увеличении числа населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к перемирию.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий», — констатировали представители ведомства.

Таким образом, их количество стало составлять 2309. Переговоры продолжаются в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

Число формирований, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня, осталось прежним — 234.

Ранее стало известно, что лагерь беженцев в провинции Хасака больше полугода используется международной коалицией по руководством США для подготовки боевиков.