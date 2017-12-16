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Сирия: два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня
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    Сирия: два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня

    10:54  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:54  16 Декабря 2017
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    Сирия: два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня

    Москва, 16 декабря. Два населенных пункта Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России.

    В Минобороны сообщили об увеличении числа населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к перемирию.

    «В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий», — констатировали представители ведомства.

    Таким образом, их количество стало составлять 2309. Переговоры продолжаются в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

    Число формирований, согласившихся присоединиться к режиму прекращения огня, осталось прежним — 234.

    Сирия: два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня

    Ранее стало известно, что лагерь беженцев в провинции Хасака больше полугода используется международной коалицией по руководством США для подготовки боевиков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #алеппо #перемирие
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