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Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

    10:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:42  16 Декабря 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

    Москва, 16 декабря. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в САР за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

    Российские наблюдатели зафиксировали за текущие сутки шесть нарушений режима тишины в Сирии. По их данным, обстрелы были произведены в провинциях Алеппо (три раза), Латакия (два раза) и Хомс (один раз).

    Турецкая сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала лишь один обстрел за сутки. Турецкие наблюдатели сообщили о нарушении режима прекращения огня в провинции  Дамаск.

    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

    Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы установлены в районах, подконтрольных террористам запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

    Ранее появилась информация, что лагерь беженцев в провинции Хасака больше полугода используется международной коалицией, возглавляемой США, для подготовки боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #алеппо #дамаск #обстрелы #латакия #хомс
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