Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

Москва, 16 декабря. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в САР за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

Российские наблюдатели зафиксировали за текущие сутки шесть нарушений режима тишины в Сирии. По их данным, обстрелы были произведены в провинциях Алеппо (три раза), Латакия (два раза) и Хомс (один раз).

Турецкая сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала лишь один обстрел за сутки. Турецкие наблюдатели сообщили о нарушении режима прекращения огня в провинции Дамаск.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы установлены в районах, подконтрольных террористам запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

Ранее появилась информация, что лагерь беженцев в провинции Хасака больше полугода используется международной коалицией, возглавляемой США, для подготовки боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.