На стройке самый главный: кот проинспектирует строительство моста в Крым

Краснодар, 16 декабря. Кота Мостика называют «самым главным» на стройке моста, который свяжет материковую часть России и Крым, сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

«Сегодня Мостик на стройке самый главный! — рассказали в информцентре. — «Руководит» всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам».

У Мостика есть даже водитель Михалыч, который подвозит его на дальние участки стройки.

«Самому идти до фарватера или Михалыча вызвать?» — рассуждает кот на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 10 тысяч человек.

Самому идти до фарватера или Михалыча вызвать? A post shared by Кот Моста (@cat_the_most) on Dec 5, 2017 at 12:24am PST

Как пояснили в «Крымском мосту», Мостик намерен первым пройти мост, сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности.

Как передает РИА Новости, рыжего котенка подобрали в 2015 году в Тамани. Свою кличку он получил в честь Керченского моста. В ноябре этого года мостик отметил два года. В честь этого события ему подарили миску креветок.