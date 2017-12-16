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На стройке самый главный: кот проинспектирует строительство моста в Крым
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    На стройке самый главный: кот проинспектирует строительство моста в Крым

    11:19  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  16 Декабря 2017
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    На стройке самый главный: кот проинспектирует строительство моста в Крым

    Краснодар, 16 декабря. Кота Мостика называют «самым главным» на стройке моста, который свяжет материковую часть России и Крым, сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

    «Сегодня Мостик на стройке самый главный! — рассказали в информцентре. — «Руководит» всеми процессами, хотя может показаться, что он просто гуляет по участкам».

    У Мостика есть даже водитель Михалыч, который подвозит его на дальние участки стройки. 

    «Самому идти до фарватера или Михалыча вызвать?» — рассуждает кот на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 10 тысяч человек.

    Как пояснили в «Крымском мосту», Мостик намерен первым пройти мост, сделать на нем селфи и посетить все достопримечательности.

    Как передает РИА Новости, рыжего котенка подобрали в 2015 году в Тамани. Свою кличку он получил в честь Керченского моста. В ноябре этого года мостик отметил два года. В честь этого события ему подарили миску креветок.

    На стройке самый главный: кот проинспектирует строительство моста в Крым

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #керченский мост #кот #крымский мост #мостик
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