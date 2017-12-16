ЛНР: Киев хочет изменить список лиц для обмена

Луганск, 16 декабря. Киев пытается изменить список пленных, которых ранее предложил на обмен с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщила в субботу представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

По ее словам, несмотря на то, что предложение по обмену пленными исходило от украинской стороны, сейчас Киев захотел изменить ранее составленные списки.

«Предложение по обмену поступило с украинской стороны. Это были списки, составленные Украиной… Мы согласились. А теперь украинская сторона меняет список лиц, разыскиваемых ЛНР и ДНР», — приводит слова Кобцевой РИА Новости.

Как отметила Кобцева, сначала Киев заявил о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, теперь говорит о том, что не все пленные хотят после освобождения возвращаться в Донбасс, и требует очередную верификацию.

Кобцева подчеркнула, что ЛНР и ДНР настаивают на ранее заявленных условиях обмена, республики готовы передать Киеву 74 человека и ожидает возвращения в Донбасс 306 пленных. Она обратилась к украинской стороне с призывом произвести обмен до конца текущего года.

Напомним, произвести обмен пленными между Киевом и Донбассом предложил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Он сообщал, что Киев готов передать республикам 306 человек и ожидает получить 74. ДНР и ЛНР на это предложение согласились.