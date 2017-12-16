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Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки
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    ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки

    10:14  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:14  16 Декабря 2017
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    ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки

    Донецк, 16 декабря. За последние сутки украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 24 раза, сообщили в субботу в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    ВСУ открыли огонь по 11 населенным пунктам ДНР с использованием артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно продолжает обстрелы, игнорируя минские соглашения.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #обстрел
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