ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки

Донецк, 16 декабря. За последние сутки украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 24 раза, сообщили в субботу в оперативном командовании Донецкой народной республики.

ВСУ открыли огонь по 11 населенным пунктам ДНР с использованием артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно продолжает обстрелы, игнорируя минские соглашения.