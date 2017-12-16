Ответ России на жалобы США на смог в Скопье вызвал резонанс в Македонии

Скопье, 16 декабря. Ответ российских дипломатов на жалобы посольства США на сильное загрязнение воздуха в Скопье вызвал общественный резонанс в Македонии.

Посольство США в Македонии разметило фотографию с окутавшим Скопье смогом. Из-за него практически не было видно здание дипломатического представительства. Американцы предложили найти поиск решения этой проблемы.

В ответ посольство России разместило фотографию с картой прокладки газопровода «Турецкий поток» с проходом через Македонию, намекнув, что это отличный способ выхода из сложившейся ситуации.

#AirPollution in Skopje was so thick today, you could hardly see the embassy! What ideas do you have for cleaner air in #Macedonia? pic.twitter.com/7sFKJRkIm0 — US Embassy Macedonia (@usembassymkd) December 14, 2017

Отметим, в столице Македонии отсутствует центральное газоснабжение. В период холодов Скопье страдает от последствий печного отопления. Идея российских дипломатов вызвала широкий общественный резонанс в Македонии. Местные журналисты обратили внимание, что это действительно может быть решением проблемы.