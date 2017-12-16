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Политика
Ответ России на жалобы США на смог в Скопье вызвал резонанс в Македонии
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    Ответ России на жалобы США на смог в Скопье вызвал резонанс в Македонии

    10:54  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:55  16 Декабря 2017
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    Ответ России на жалобы США о смоге в Скопье вызвал резонанс в Македонии

    Скопье, 16 декабря. Ответ российских дипломатов на жалобы посольства США на сильное загрязнение воздуха в Скопье вызвал общественный резонанс в Македонии.

    Посольство США в Македонии разметило фотографию с окутавшим Скопье смогом. Из-за него практически не было видно здание дипломатического представительства. Американцы предложили найти поиск решения этой проблемы.

    В ответ посольство России разместило фотографию с картой прокладки газопровода «Турецкий поток» с проходом через Македонию, намекнув, что это отличный способ выхода из сложившейся ситуации.

    Отметим, в столице Македонии отсутствует центральное газоснабжение. В период холодов Скопье страдает от последствий печного отопления. Идея российских дипломатов вызвала широкий общественный резонанс в Македонии. Местные журналисты обратили внимание, что это действительно может быть решением проблемы.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #турецкий поток #македония #смог #скопье
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