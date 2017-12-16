Ответ России на жалобы США на смог в Скопье вызвал резонанс в Македонии
Скопье, 16 декабря. Ответ российских дипломатов на жалобы посольства США на сильное загрязнение воздуха в Скопье вызвал общественный резонанс в Македонии.
Посольство США в Македонии разметило фотографию с окутавшим Скопье смогом. Из-за него практически не было видно здание дипломатического представительства. Американцы предложили найти поиск решения этой проблемы.
В ответ посольство России разместило фотографию с картой прокладки газопровода «Турецкий поток» с проходом через Македонию, намекнув, что это отличный способ выхода из сложившейся ситуации.
#AirPollution in Skopje was so thick today, you could hardly see the embassy! What ideas do you have for cleaner air in #Macedonia? pic.twitter.com/7sFKJRkIm0— US Embassy Macedonia (@usembassymkd) December 14, 2017
Отметим, в столице Македонии отсутствует центральное газоснабжение. В период холодов Скопье страдает от последствий печного отопления. Идея российских дипломатов вызвала широкий общественный резонанс в Македонии. Местные журналисты обратили внимание, что это действительно может быть решением проблемы.
As our friends from @usembassymkd are searching for ideas for the air pollution in Macedonia we want to help with a solution. #TurkishStream pic.twitter.com/IVpN3dxSlc— Посольство России МК (@Russian_Emb_MKD) December 14, 2017