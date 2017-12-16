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Политика
Премьер Словакии объяснил, почему поддержал санкции ЕС против России
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    Премьер Словакии объяснил, почему поддержал санкции ЕС против России

    12:56  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  16 Декабря 2017
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    Премьер Словакии рассказал, зачем поддержал санкции ЕС против России

    Братислава, 16 декабря. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пояснил, почему поддержал антироссийские санкции Евросоюза.

    «Я поддержал санкции, так как не хотел разрушать единство Евросоюза», — приводит слова Фицо ТАСС.

    Премьер-министр Словакии считает, что избежать дискуссий по вопросу дальнейшего продления санкций ЕС против России не удастся, при этом они будут становиться все более сложными, учитывая их негативное влияние на экономику Европы. При этом Фицо заявил, что выступает за развитие и поддержку дружеских отношений между Евросоюзом и Россией.

    Ранее польский премьер рассказал, кто в ЕС не поддержал продление антироссийских санкций.

    Напомним, накануне Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России, срок которых истекает в начале 2018 года, еще на шесть месяцев.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #санкции #словакия
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