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Политика
Пентагон надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану
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    Пентагон надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану

    10:15  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  16 Декабря 2017
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    Пентагон надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану

    Вашингтон, 16 декабря. В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану.

    «Я надеюсь, что Россия хочет сотрудничать по Афганистану, но пока остановлюсь на этом. Я надеюсь, это хороший момент», — приводятся слова Мэттиса в стенограмме, опубликованной пресс-службой Пентагона.

    Напомним, в четверг в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы объединить свои усилия в противостоянии наркотической и террористической угрозам в Афганистане. Он подчеркнул, что совместная работа была бы более эффективной.

    При этом в настоящее время Вашингтон требует от Кабула отказаться от российской военной техники в пользу американской. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что США принуждают Афганистан отказаться от 50 тысяч автоматов Калашникова, которые были переданы Кабулу в дар. 

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #афганистан #мэттис
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