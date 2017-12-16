Пентагон надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану

Вашингтон, 16 декабря. В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану.

«Я надеюсь, что Россия хочет сотрудничать по Афганистану, но пока остановлюсь на этом. Я надеюсь, это хороший момент», — приводятся слова Мэттиса в стенограмме, опубликованной пресс-службой Пентагона.

Напомним, в четверг в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы объединить свои усилия в противостоянии наркотической и террористической угрозам в Афганистане. Он подчеркнул, что совместная работа была бы более эффективной.

При этом в настоящее время Вашингтон требует от Кабула отказаться от российской военной техники в пользу американской. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что США принуждают Афганистан отказаться от 50 тысяч автоматов Калашникова, которые были переданы Кабулу в дар.