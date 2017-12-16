Нет матраса и гигиенических средств: стали известны условия Улюкаева в СИЗО

Москва, 16 декабря. Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в рамках дела о коррупции приговорили к восьми годам в колонии. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о его условиях в СИЗО.

По словам Мельникова, на данный момент Улюкаев находится в сборной камере СИЗО особой категории «Кремлевский централ». Общественники намерены добиваться для бывшего министра обычной камеры, так как в текущей, по их мнению, неблагоприятные условия.

«Банально там нет гигиенических принадлежностей, матраса, отсутствует сиденье на унитазе, — цитирует Мельникова РИА Новости. — Представители администрации заверили, что в скором времени экс-министра переведут».

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам строго режима. Также суд постановил уничтожить сумку, в которой Улюкаев получил два миллиона долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, а также четыре бутылки вина.