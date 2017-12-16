Российским водителям придется надевать спецжилеты при остановке за городом

Москва, 16 ноября. В случае вынужденной остановки вне населенных пунктов водителям придется надевать специальные светоотражающие жилеты или куртки. Соответствующие пункт в правила дорожного движения внесло правительство РФ.

Постановление о новом пункте в ПДД было опубликовано на официальном сайте кабмина в субботу. В документе уточняется, что специальные жилеты и куртки владельцам транспортных средств понадобятся в том случае, если остановка за городом произошла в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Такая мера связана с печальной статистикой, согласно которой за шесть месяцев 2017 года в темное время суток на российских дорогах произошло более 7,5 тысяч наездов на пешеходов. Жертвами таких ДТП стал 1321 человек, еще 6537 получили ранения.

Также возросло количество случаев, когда наезды происходили на водителей, не воспользовавшихся светоотражающими жилетами.