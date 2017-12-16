Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах

Лос-Анджелес, 16 декабря. Журналистка подала иск с обвинениями в сексуальных домогательствах против 68-летнего американского музыканта, вокалиста и бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса.

Как сообщает издание ТMZ, имя женщины не называется. В иске говорится, что инцидент произошел в ноябре во время открытия в Сан-Бернардино ресторана сети Rock & Brews, одним из основателей которой является Симмонс. Женщина заявляет, что во время интервью музыкант повел себя неподобающим образом.

Официальных комментариев представителя музыканта пока не последовало.

Напомним, ранее в сексуальных домогательствах были обвинены актер Дастин Хоффман и продюсер Харви Вайнштейн.