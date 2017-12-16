Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 24 раза за сутки
Весь мир
Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах

    9:12  16 Декабря 2017  /обновлено: 9:12  16 Декабря 2017
    201

    Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах

    Лос-Анджелес, 16 декабря. Журналистка подала иск с обвинениями в сексуальных домогательствах против 68-летнего американского музыканта, вокалиста и бас-гитариста группы Kiss Джина Симмонса.

    Как сообщает издание ТMZ, имя женщины не называется. В иске говорится, что инцидент произошел в ноябре во время открытия в Сан-Бернардино ресторана сети Rock & Brews, одним из основателей которой является Симмонс. Женщина заявляет, что во время интервью музыкант повел себя неподобающим образом.

    Официальных комментариев представителя музыканта пока не последовало.

    Напомним, ранее в сексуальных домогательствах были обвинены актер Дастин Хоффман и продюсер Харви Вайнштейн.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #kiss #домогательства
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть