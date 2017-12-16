Украинский телеканал «назначил» Путина президентом страны

Киев, 16 декабря. Украинский YouTube-канал Espresso.TV во время показа передачи «Ваша свобода» назвал президента России Владимира Путина главой Украины.

Украинский канал назвал Путина президентом страны. Сотрудники Espresso.TV во время показа отрывка с ежегодной большой конференции Путина допустили ошибку: в титрах к сюжету появился текст «Владимир Путин. Президент Украины».

Подчеркивается, что конечными бенефициарами этого канала выступают бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, супруга министра внутренних дел страны Арсена Авакова, а также жена депутата Николая Княжицкого,пишут Ura.Ru.

«Придурки с ЕспресоТВ и Радио Свобода! Не палитесь по-глупому, — отреагировал на описку украинский политик Михаил Добкин. — Вы так все явки и пароли провалите!»

Придурки с ЕспресоТВ и Радио Свобода! Не палитесь по-глупому. Вы так все явки и пароли провалите! pic.twitter.com/0yiV9531Su — Добкин Михаил (@mdobkin) December 15, 2017

Напомним, в четверг, 14 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.