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Украина
Украинский телеканал «назначил» Путина президентом страны
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    Украинский телеканал «назначил» Путина президентом страны

    10:00  16 Декабря 2017
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    Украинский телеканал «назначил» Путина президентом страны

    Киев, 16 декабря. Украинский YouTube-канал Espresso.TV во время показа передачи «Ваша свобода» назвал президента России Владимира Путина главой Украины.

    Украинский канал назвал Путина президентом страны. Сотрудники Espresso.TV во время показа отрывка с ежегодной большой конференции Путина допустили ошибку: в титрах к сюжету появился текст «Владимир Путин. Президент Украины».

    Подчеркивается, что конечными бенефициарами этого канала выступают бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, супруга министра внутренних дел страны Арсена Авакова, а также жена депутата Николая Княжицкого,пишут Ura.Ru.

    «Придурки с ЕспресоТВ и Радио Свобода! Не палитесь по-глупому,  — отреагировал на описку украинский политик Михаил Добкин.  — Вы так все явки и пароли провалите!»

    Напомним, в четверг, 14 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #украина #президент #espresso.tv
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